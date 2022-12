Acht doden bij mislukte aanval van IS op gevangenis in Syrië

In Syrië zijn acht mensen omgekomen bij een mislukte aanval van terreurgroep Islamitische Staat (IS) op een hoofdkwartier van de Koerdische strijdkrachten, waar ook jihadisten gevangengehouden worden. Het gaat om zes leden van de Koerdische veiligheidstroepen en twee jihadisten, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH).

‘Het doelwit van de jihadisten was de militaire veiligheidsgevangenis, waarin ongeveer 900 jihadisten worden vastgehouden’, verklaart Rami Abdel Rahman, de directeur van OSDH. Het Koerdische autonome bestuur bevestigde dat zes leden van de Koerdische veiligheidstroepen zijn gedood. De aanval die plaatsvond in Raqqa, de voormalige ‘hoofdstad’ van IS, is opgeëist door de terreurgroep. In een verklaring op de berichtendienst Telegram zei IS dat de groep de aanval uitvoerde uit ‘wraak voor moslimgevangenen’. De terreurgroep pleegt ondanks de val van het kalifaat in 2017 in Irak en in 2019 in Syrië nog steeds aanslagen via slapende cellen in beide landen.