Amerikaanse militaire veteranen die allemaal in Afghanistan hebben gediend, hebben in een geheime operatie in nachtelijk Kaboel zowat 500 Afghanen geëvacueerd die groot gevaar zouden lopen door de machtsovername door de taliban.

Nieuwszender ABC heeft met leden van de groep vrijwilligers gesproken, die officieel geen onderdeel vormden van de Amerikaanse strijdmacht in Kaboel en dus op eigen risico op pad gingen in de pikdonkere Afghaanse hoofdstad. Ze hebben wel in samenspraak met de VS-troepenmacht en de ambassade in Kaboel gehandeld, aldus ABC. Bij de geheime acties waren ook voormalige leden van de geheime dienst en hulpverleners in Afghanistan betrokken.

De groep heeft de operatie 'Pineapple Express' (Ananas Express) gedoopt en noemt zichzelf de 'Task Force Pineapple'. De initiatiefnemer en commandant van de hele operatie was een gepensioneerde 'groene baret', kolonel Scott Mann, voormalig commando bij het Amerikaanse leger. De 'Task Force' heeft naar eigen zeggen met kleine eenheden telkens kleine groepen Afghanen naar het door de VS beheerste vliegveld van Kaboel gebracht.

With the Taliban growing more violent, an all-volunteer group of American veterans of the Afghan war launched a final daring mission to shepherd hundreds of at-risk Afghan elite forces and their families to safety. https://t.co/yraYrVGH0X — ABC News (@ABC) August 27, 2021

'Wanhopige boodschappen'

Het zou in de ultieme reddingsacties in de nacht van woensdag op donderdag gegaan zijn om zeker vijfhonderd mensen, onder wie voormalige leden van speciale eenheden van de Afghaanse strijdkrachten en hun families. Er waren woensdag ook al meer dan 130 mensen door deze vrijwilligers naar de luchthaven gesluisd.

De particuliere reddingsactie begon nadat kolonel Mann half augustus, kort na de inname van Kaboel door de taliban, wanhopige boodschappen had gekregen van een voormalige Afghaanse commando met wie hij strijd had geleverd en die nog steeds op een speciaal visum voor de Verenigde Staten wachtte. De Afghaan was onderdeel van een Amerikaans commandoteam dat jaren op talibanleiders joeg en de taliban weten dat. Ze dreigden hem daarom te doden.

Mann besloot te proberen hem uit het land te smokkelen. Uiteindelijk werden honderden mensen met de 'Pineapple Express' uit Afghanistan gesmokkeld, berichtte ABC.

Nieuwszender ABC heeft met leden van de groep vrijwilligers gesproken, die officieel geen onderdeel vormden van de Amerikaanse strijdmacht in Kaboel en dus op eigen risico op pad gingen in de pikdonkere Afghaanse hoofdstad. Ze hebben wel in samenspraak met de VS-troepenmacht en de ambassade in Kaboel gehandeld, aldus ABC. Bij de geheime acties waren ook voormalige leden van de geheime dienst en hulpverleners in Afghanistan betrokken. De groep heeft de operatie 'Pineapple Express' (Ananas Express) gedoopt en noemt zichzelf de 'Task Force Pineapple'. De initiatiefnemer en commandant van de hele operatie was een gepensioneerde 'groene baret', kolonel Scott Mann, voormalig commando bij het Amerikaanse leger. De 'Task Force' heeft naar eigen zeggen met kleine eenheden telkens kleine groepen Afghanen naar het door de VS beheerste vliegveld van Kaboel gebracht. Het zou in de ultieme reddingsacties in de nacht van woensdag op donderdag gegaan zijn om zeker vijfhonderd mensen, onder wie voormalige leden van speciale eenheden van de Afghaanse strijdkrachten en hun families. Er waren woensdag ook al meer dan 130 mensen door deze vrijwilligers naar de luchthaven gesluisd. De particuliere reddingsactie begon nadat kolonel Mann half augustus, kort na de inname van Kaboel door de taliban, wanhopige boodschappen had gekregen van een voormalige Afghaanse commando met wie hij strijd had geleverd en die nog steeds op een speciaal visum voor de Verenigde Staten wachtte. De Afghaan was onderdeel van een Amerikaans commandoteam dat jaren op talibanleiders joeg en de taliban weten dat. Ze dreigden hem daarom te doden. Mann besloot te proberen hem uit het land te smokkelen. Uiteindelijk werden honderden mensen met de 'Pineapple Express' uit Afghanistan gesmokkeld, berichtte ABC.