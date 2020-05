De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft er dinsdag opnieuw mee gedreigd een einde te maken aan de samenwerking rond veiligheid met Israël en de Verenigde Staten.

Hij deed dat in een reactie op de plannen van Israël om gebieden op de Westelijke Jordaanoever in te lijven.

Abbas dreigde eerder al met het opzeggen van de veiligheidsafspraken, maar bracht dat nog niet in de praktijk. Nu zegt het Palestijnse bestuur dat 'alle akkoorden en samenwerkingen met de Amerikaanse en Israëlische overheden' met onmiddellijke ingang niet meer gelden. Elke annexatie door Israël op de Westelijke Jordaanoever zou bovendien een einde maken aan de hoop om tot een tweestatenoplossing te komen, aldus nog de 85-jarige Palestijnse leider.

De nieuwe regering van Israël wil gebieden annexeren zoals voorzien in het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Toen Trump in januari met dat plan op de proppen kwam, kreeg hij veel kritiek. De Palestijnen verwierpen het plan.

Hij deed dat in een reactie op de plannen van Israël om gebieden op de Westelijke Jordaanoever in te lijven. Abbas dreigde eerder al met het opzeggen van de veiligheidsafspraken, maar bracht dat nog niet in de praktijk. Nu zegt het Palestijnse bestuur dat 'alle akkoorden en samenwerkingen met de Amerikaanse en Israëlische overheden' met onmiddellijke ingang niet meer gelden. Elke annexatie door Israël op de Westelijke Jordaanoever zou bovendien een einde maken aan de hoop om tot een tweestatenoplossing te komen, aldus nog de 85-jarige Palestijnse leider. De nieuwe regering van Israël wil gebieden annexeren zoals voorzien in het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Toen Trump in januari met dat plan op de proppen kwam, kreeg hij veel kritiek. De Palestijnen verwierpen het plan.