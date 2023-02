Aardbevingen in Turkije en Syrië: VN verwachten dat dodentol boven 50.000 uitkomt

Het dodental door de aardbevingen in Turkije en Syrië zal zeker verdubbelen ten opzichte van de huidige 28.000. Dat heeft VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zaterdag gezegd in een interview met Sky News.

‘Ik denk dat het moeilijk is om een exacte schatting te maken omdat we onder het puin moeten komen, maar ik weet zeker dat het zal verdubbelen of meer. We zijn nog niet echt begonnen met het tellen van het aantal doden.’

Griffiths arriveerde zaterdag in de zuidelijke Turkse stad Kahramanmaras, het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7.8 die in de vroege ochtenduren van maandag miljoenen levens op zijn kop zette. Tot nu toe zijn er volgens de autoriteiten 24.617 mensen omgekomen in Turkije en 3.574 in Syrië. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat ten minste 870.000 mensen in Turkije en Syrië dringend warme maaltijden nodig hebben. Alleen al in Syrië zijn mogelijk 5,3 miljoen mensen dakloos geworden. Tienduizenden reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden onder het puin.

‘Binnenkort zullen de zoek- en reddingswerkers plaatsmaken voor de humanitaire organisaties die de komende maanden moeten zorgen voor de buitengewoon hoge aantallen getroffenen’, zei Griffiths op Twitter.