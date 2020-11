Aardbeving voor kust Turkije: reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden

Reddingswerkers zijn in negen ingestorte gebouwen in Izmir, in het westen van Turkije, nog steeds bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin.

Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden onder het puin. © Reuters

De Turkse stad werd vrijdag zwaar getroffen door een aardbeving. Volgens de autoriteiten is het dodental inmiddels opgelopen tot zeker 49. Van de bijna 900 gewonden liggen er nog 229 in ziekenhuizen. Bij de reddingsoperatie worden 5.750 reddingswerkers, 20 speurhonden en ongeveer 900 voertuigen ingezet. Voor de opvang van de slachtoffers van de aardbeving, naar schatting 50.000 mensen, zijn duizenden tenten en mobiele keukens neergezet. Minister Ziya Selçuk van Onderwijs schreef eerder op Twitter dat de scholen in de miljoenenstad uit veiligheidsoverwegingen een week dicht zullen blijven. Na de aardbeving zijn al ruim 800 naschokken geregistreerd. Op het Griekse eiland Samos eiste de aardbeving twee levens. Zij zijn niet opgenomen in de Turkse statistieken.