West-Turkije en delen van Griekenland zijn vrijdagmiddag door een zware aardbeving getroffen. Eerst was er sprake van alleen materiële schade door ingestorte gebouwen en een mini-tsunami, maar naarmate de tijd verstrijkt komen er berichten over dodelijke slachtoffers en gewonden. In totaal zijn er minstens 700 gewonden.

Verschillende gebouwen zijn ingestort, zo meldt de Turkse minister van Milieu, maar hij spreekt ook van mensen onder het puin. De exacte omvang kan nog niet beoordeeld worden. De aardbeving had volgens het nationale Turkse rampenagentschap een sterkte van 6,6. Het centrum van de aardbeving lag in de Egeïsche Zee voor de Turkse provincie Izmir. TRT toonde foto's van ingestorte flatgebouwen en van stofwolken boven de stad Izmir. Er was paniek op straat tijdens de aardbeving, werd gemeld. De telefoonverbindingen waren onderbroken.

De trillingen werden ook in Griekenland gevoeld. Vooral het eiland Samos is getroffen. Er was een tsunami in het stadje Vathy. Griekse tv-zenders lieten foto's zien van de overstroomde kustdijk waar het water auto's wegspoelde. Ook op foto's van het Turkse Seferihisar zijn overstroomde straten te zien. Volgens berichten was daar ook een kleine tsunami. In een interview met TRT waarschuwden experts voor een mogelijke volgende tsunami. Volgens verschillende berichten zou de aardbeving gevoeld zijn tot in de Turkse grootstad Istanboel en de Griekse hoofdstad Athene.

De voorlopige balans is twintig overlijdens. Vanuit Turkije wordt gemeld dat daar minstens negentien doden en 400 gewonden zijn gevallen. Op Samos kwamen twee zeventienjarige jongeren om het leven.

Volgens Griekse mediaberichten waren een meisje en een jongen in het stadje Vathy na schooltijd naar huis aan het wandelen toen de muren van een huis instorten in een steegje. Eerder hadden de Griekse autoriteiten acht gewonden gemeld die na de aardbeving naar het ziekenhuis van het eiland waren gebracht.

Volgens het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen gemeld bij doden of gewonden.

