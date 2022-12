Aardbeving met kracht van 5,4 in Texas, waar veel olie gewonnen wordt

Het westen van de Amerikaanse staat Texas is vrijdagavond (lokale tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,4. Het gaat om een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in de regio, die bekendstaat om de hoeveelheid olie die er gewonnen wordt. Er zijn nog geen gewonden of schadegevallen gemeld.

De aardbeving deed zich voor om 17.35 uur lokale tijd (00.35 uur Belgische tijd). Het epicentrum bevond zich op 8,5 kilometer diepte en op ongeveer 22 kilometer ten noordwesten van Midlands, staat te lezen op de website van het Amerikaanse seismologische instituut (USGS). Een maand geleden werd er op 153 kilometer ten westen van diezelfde plaats een beving met een kracht van 5,3 gemeten. In de regio wordt olie uit gesteente gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem te spuiten, een methode die bekendstaat als fracking. Zo kan grondwater vervuild raken en kunnen aardbevingen ontstaan.