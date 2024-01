Aardbeving Japan: al minstens 30 doden

De aardbevingen in Japan hebben aan minstens dertig mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de lokale autoriteiten. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden.

Duizenden militairen, brandweerlieden en politieagenten uit het hele land worden naar de sterkst getroffen regio gestuurd. Dat verloopt niet vlot door de sterk beschadigde infrastructuur. Wegen zijn kapot en een luchthaven in de regio moest dicht door scheuren in de start- en landingsbaan. In een buurt in de kuststad Wajima zijn meer dan honderd gebouwen vernield, zo meldde de Japanse zender NHK. Volgens de overheid worden zowat duizend mensen opgevangen op een luchtmachtbasis in de stad. Ze krijgen er dekens, water en eten. Mogelijk zullen er nog sterke bevingen volgen in de komende dagen.