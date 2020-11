In de Turkse metropool Izmir zoeken hulpverleners nog altijd naar overlevenden, hoewel de hoop stilaan verdwijnt.

Na de aardbeving in de Egeïsche Zee is het aantal dodelijke slachtoffers in Turkije opgelopen tot 62, zo meldt het Turkse rampenbeheer AFAD aan het staatsagentschap Anadolu. In totaal zijn 804 mensen gewond geraakt, van wie 200 nog verzorging krijgen, aldus AFAD.

In de Turkse metropool Izmir zoeken hulpverleners nog altijd naar overlevenden, hoewel de hoop stilaan verdwijnt.

Verschillende mensen brachten de nacht door in noodonderkomens, omdat ze niet naar hun huizen kunnen terugkeren.

Ook op het Griekse eiland Samos sliepen velen in open lucht, in auto's en tenten, uit schrik voor nieuwe aardbevingen. Ook in Turkije meldde AFAD nog kleine naschokken.

Na 33 uur konden de hulpverleners in Izmir een 70-jarige man uit het puin, berichtte zender CNN Türk. 'Het is een wonder', zei een reddingswerker aan de zender.

Op het Griekse eiland Samos zijn twee jongeren omgekomen toen een muur op hen viel. De 17-jarige en zijn 15-jarige vriendin waren op weg naar huis verrast door de aardbevingen. In een nauwe straat raakten ze bedolven, aldus het Griekse blad To Proto Thema. Ze zijn zondagmiddag begraven.

Na de aardbeving in de Egeïsche Zee is het aantal dodelijke slachtoffers in Turkije opgelopen tot 62, zo meldt het Turkse rampenbeheer AFAD aan het staatsagentschap Anadolu. In totaal zijn 804 mensen gewond geraakt, van wie 200 nog verzorging krijgen, aldus AFAD.In de Turkse metropool Izmir zoeken hulpverleners nog altijd naar overlevenden, hoewel de hoop stilaan verdwijnt. Verschillende mensen brachten de nacht door in noodonderkomens, omdat ze niet naar hun huizen kunnen terugkeren. Ook op het Griekse eiland Samos sliepen velen in open lucht, in auto's en tenten, uit schrik voor nieuwe aardbevingen. Ook in Turkije meldde AFAD nog kleine naschokken. Na 33 uur konden de hulpverleners in Izmir een 70-jarige man uit het puin, berichtte zender CNN Türk. 'Het is een wonder', zei een reddingswerker aan de zender. Op het Griekse eiland Samos zijn twee jongeren omgekomen toen een muur op hen viel. De 17-jarige en zijn 15-jarige vriendin waren op weg naar huis verrast door de aardbevingen. In een nauwe straat raakten ze bedolven, aldus het Griekse blad To Proto Thema. Ze zijn zondagmiddag begraven.