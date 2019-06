VN-secretaris-generaal Antonio Guterres roept op om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar de aanval van donderdag op twee tankschepen in de Golf van Oman. Intussen zegt ook het Verenigd Koninkrijk dat Iran 'bijna zeker' achter de aanval zit.

'Het is belangrijk om de waarheid te achterhalen. En het is belangrijk de verantwoordelijkheden bloot te leggen. Dat kan alleen maar als er een onafhankelijk orgaan onderzoek doet. Alleen de veiligheidsraad van de VN heeft de autoriteit om een dergelijk onderzoek op te starten,' zo zei Guterres na een onderhoud met het hoofd van de Arabische Liga, Ahmed Abul Gheit in New York.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stelde al snel na het incident Teheran verantwoordelijk. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tegenover de conservatieve zender Fox News gezegd dat 'Iran dit heeft gedaan'. Het Amerikaanse leger pakte uit met een video die dat moet bewijzen.

Britten

Ook de Britse regering zegt dat de Iraanse Revolutionaire Garde 'bijna zeker' achter de aanvallen zit. 'Het is niet aannemelijk dat eender welke andere staat of niet-statelijke actor verantwoordelijk was,' zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in een mededeling. 'Onze eigen beoordeling resulteert erin dat we concluderen dat de verantwoordelijkheid voor de aanvallen bijna zeker bij Iran ligt', zegt hij.

In zijn mededeling veroordeelt Hunt de aanvallen. 'Deze laatste aanvallen bouwen voort op een patroon van destabiliserend gedrag en houden een ernstig gevaar in voor de regio.' Zo zijn de Britten ook 'overtuigd' dat Iran ook achter de aanval van 12 mei op vier olietankers bij Fujairah, in de Verenigde Arabische Emiraten, ligt.

De buitenlandminister benadrukt dat Iran 'internationale normen heeft geschonden' door civiele schepen te viseren. 'We roepen Iran op om dringend te stoppen met alle vormen van destabiliserend gedrag.'

Russen

Rusland roept intussen op tot terughoudendheid en waarschuwt ervoor om geen haastige conclusies te trekken.

'Wij veroordelen deze aanvallen ten strengste, wie er ook verantwoordelijk is. Maar we moeten opletten voor te snelle conclusies', zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. 'Het is onaanvaardbaar om iemand te beschuldigen voor er een internationaal gedetailleerd en onafhankelijk onderzoek gevoerd is.'