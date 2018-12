Aantal migranten op eilanden in Oost-Egeïsche Zee daalt

Het Griekse ministerie van Migratie meldt dinsdag dat in en rond de zogenaamde registratiecentra half december nog ongeveer 14.500 mensen verblijven. Twee maanden geleden was het aantal migranten op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos nog naar 20.000 gestegen. De burgemeesters van die eilanden hadden toen nog gewaarschuwd voor een sociale explosie.

Overgebracht

Om de situatie in de hubs te ontlasten, had de regering in Athene de voorbije weken duizenden migranten laten overbrengen naar het vasteland. Het ging om mensen die bescherming nodig hebben, zoals gezinnen, alleenstaande vrouwen en minderjarigen en leden van religieuze minderheden.

Problematisch blijft de situatie op Samos. Daar zitten momenteel in de hub van Vathy bijna 4.000 mensen, die slechts een capaciteit van 648 mensen heeft.

Op Lesbos verbetert de situatie enigszins. In en rond het kamp van het kamp van Moria verblijven momenteel ongeveer 4.900 migranten. Begin oktober bevonden er zich meer dan 7.500 migranten. Dat kamp heeft een capaciteit van 3.100 mensen.

Opgerold

Inmiddels rolde de Griekse politie een bende mensensmokkelaars op. De ordehandhavers ontdekten 22 migranten in een verlaten opslagplaats in de omgeving van de havenstad Thessaloniki. Een vermoede mensensmokkelaar werd opgepakt, aldus de Griekse politie dinsdag. Anderen worden opgespoord.

Er worden almaar meer migranten ontdekt die onder bedreiging van geweld worden vastgehouden totdat hun familieleden extra geld ophoesten voor zogenaamde diensten van de smokkelaars.