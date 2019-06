De nucleaire machten blijven hun arsenaal moderniseren en ontwikkelen. Dat blijkt maandag uit een rapport van het onderzoeksbureau Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Het aantal kernkoppen daalt wereldwijd wel licht.

Wereldwijd zijn er begin dit jaar 13.865 kernkoppen geteld. Het gaat om een daling met 600 tegenover begin 2018, meldt SIPRI. Het instituut telde het aantal actieve kernkoppen, die opgeslagen waren of klaar zijn om ontmanteld te worden.

Zo'n 2.000 kernkoppen staan klaar om gebruikt te worden. 'Volgens ons rapport is het totale aantal kernwapens gedaald, maar alle landen die nucleaire wapens bezitten, zijn hun arsenaal aan het uitbreiden of hebben plannen om hun arsenaal te moderniseren', verklaart onderzoeker Shannon Kile aan het Duitse persagentschap DPA.

Van negen landen is geweten dat ze nucleaire wapens bezitten: de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. 'Het is duidelijk dat nucleaire wapens belangrijk blijven voor hun militaire strategieën', aldus Kile nog. Nucleaire wapens 'hebben hun vermeende waarde voor de nationale veiligheid niet verloren'.

De Verenigde Staten en Rusland, de grootste nucleaire machten, bezitten 90 procent van de wereldwijde reserves. SIPRI schat dat de VS 6.185 kernkoppen hadden in januari dit jaar, terwijl het bij de Russen om 6.500 kernkoppen zou gaan. De twee landen hebben hun arsenaal verminderd na een bilateraal akkoord uit 2010. Zo werden nog kernkoppen van de Koude Oorlog ontmanteld, maar de ontmantelingen zijn de laatste jaren sterk verminderd in vergelijking met tien jaar geleden.

India zou 130 tot 140 kernkoppen bezitten en Pakistan tussen de 150 en 160. Groot-Brittannië zou er 200 hebben, Frankrijk 300, China 290 en Israël tussen de 80 en 90. Bij Noord-Korea wordt het arsenaal geschat op 20 tot 30 kernkoppen, maar informatie vergaren over het land was zeer moeilijk.

Voor het rapport baseerde SIPRI zich op openbare bronnen, waaronder informatie van overheden zoals VS en Groot-Brittannië die relatief transparant zijn over hun nucleair arsenaal.