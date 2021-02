Het aantal geboortes in China is het voorbije jaar drastisch gedaald. Het ging van 11,79 naar 10,04 miljoen, of een afname met 15 procent in vergelijking met 2019. Dat heeft het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid woensdag laten weten.

Experts hebben het over een alarmerende trend. Ze waarschuwen dat de Chinese samenleving sneller lijkt te verouderen dan verwacht. Vandaag al is één op de vijf Chinezen ouder dan 60. Het aantal geboortes bereikte in 2019 al zijn laagste niveau sinds de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949. Redenen zijn onder meer de kosten om te wonen en het stijgende aantal Chinezen die hoger onderwijs volgen.

Er zijn ook minder huwelijken, terwijl er in China relatief veel gescheiden wordt. Veel koppels wachten om te trouwen en te beginnen aan een gezin. De afschaffing van het eenkindbeleid in China leidde alleen in 2016 tot een toename van het aantal geboortes. Sindsdien neemt het aantal borelingen jaar na jaar af.

