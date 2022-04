Ondanks de strenge lockdown in de Chinese miljoenenstad Shanghai neemt het aantal coronabesmettingen er verder toe. De autoriteiten maakten er woensdag melding van een recordaantal van 26.330 nieuwe infecties. In heel het land werden circa 28.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Maandag werden stapsgewijze versoepelingen aangekondigd in de grootste stad van China, maar het leeuwendeel van de inwoners mag nog steeds hun woning niet uit. Het stadsbestuur verbood woensdag ook het particuliere verkeer voor bewoners die hun huis wel weer mogen verlaten. De meeste winkels zijn sowieso nog gesloten. Hoewel de lockdown voor gebieden waar de afgelopen twee weken geen nieuwe besmettingen werden geregistreerd, werd opgeheven, roepen buurtcomités of vastgoedbeheerders de bewoners op om uit voorzichtigheid hun flats of appartementcomplexen nog steeds niet te verlaten. Daardoor blijft het onduidelijk hoeveel mensen van de versoepelingen kunnen profiteren.

In het economische en financiële hart van China neemt de wrevel toe over de gebrekkige voedselvoorziening, problemen met de medische zorg of de scheiding van besmette kinderen van hun ouders. Er circuleren ook klachten over uitgehongerde bewoners en onbevestigde berichten over sterfgevallen van patiënten die niet snel genoeg in het ziekenhuis konden worden behandeld voor andere aandoeningen dan COVID-19. China hanteerde sinds de oorspronkelijke uitbraak in Wuhan consequent een zero-covid-beleid. Dat komt door de snelle verspreiding van de omikronvariant echter steeds meer onder druk te staan.

Maandag werden stapsgewijze versoepelingen aangekondigd in de grootste stad van China, maar het leeuwendeel van de inwoners mag nog steeds hun woning niet uit. Het stadsbestuur verbood woensdag ook het particuliere verkeer voor bewoners die hun huis wel weer mogen verlaten. De meeste winkels zijn sowieso nog gesloten. Hoewel de lockdown voor gebieden waar de afgelopen twee weken geen nieuwe besmettingen werden geregistreerd, werd opgeheven, roepen buurtcomités of vastgoedbeheerders de bewoners op om uit voorzichtigheid hun flats of appartementcomplexen nog steeds niet te verlaten. Daardoor blijft het onduidelijk hoeveel mensen van de versoepelingen kunnen profiteren. In het economische en financiële hart van China neemt de wrevel toe over de gebrekkige voedselvoorziening, problemen met de medische zorg of de scheiding van besmette kinderen van hun ouders. Er circuleren ook klachten over uitgehongerde bewoners en onbevestigde berichten over sterfgevallen van patiënten die niet snel genoeg in het ziekenhuis konden worden behandeld voor andere aandoeningen dan COVID-19. China hanteerde sinds de oorspronkelijke uitbraak in Wuhan consequent een zero-covid-beleid. Dat komt door de snelle verspreiding van de omikronvariant echter steeds meer onder druk te staan.