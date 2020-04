Als gevolg van de coronapandemie en de lockdownmaatregelen is het aantal asielaanvragen in Europa in de maand maart fors gedaald.

Dat meldt het Europese asielbureau EASO.

Vorige maand noteerden de 27 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland in totaal 34.737 asielaanvragen, zo blijkt uit de statistieken van EASO. Dat is 43 procent minder dan in de maand februari. De scherpe daling heeft uiteraard alles te maken met de uitbraak van de coronacrisis en de sterke inperking van de bewegingsvrijheid in Europa. In januari en februari was het aantal aanvragen immers nog met 16 procent gestegen in vergelijking met diezelfde periode in 2019. In januari 2020 telde EASO 65.300 aanvragen, in februari 61.100.

In maart kwamen de meeste asielzoekers uit Syrië, Afghanistan, Colombia en Venezuela.

Dat de coronapandemie de verzoeken om internationale bescherming doet kelderen, had ook het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in België enkele dagen geleden al gesignaleerd. In België daalde het aantal aanvragen in maart met bijna 44 procent in vergelijking met februari. Er werden iets meer dan 1.100 aanvragen geregistreerd.

