Aanslagen Sri Lanka: Ook Frans slachtoffer, minstens vier Amerikanen gedood

Bij de aanslagen van zondag in Sri Lanka is ook een Franse burger om het leven gekomen. Dat meldt het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in een persbericht. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat dan weer weten dat minstens vier Amerikanen om het leven kwamen.

Sri Lankanen zoeken dekking terwijl het leger een bomauto tracht te ontmantelen na een reeks aanslagen in het land, 22 april 2019 © Reuters