De hoogste functionaris van het ministerie van Defensie in Sri Lanka heeft ontslag genomen na de jihadistische aanslagen van Pasen, waarbij 359 doden vielen. Dat heeft een ministeriële bron verteld aan het Franse persbureau AFP.

Hemasiri Fernando overhandigde zijn ontslagbrief aan president Maithripala Sirisena, die ook de minister van Defensie is. Hij vertelde de president dat hij de verantwoordelijkheid aanvaardde voor het falen van de veiligheidstroepen voorafgaand aan de aanslagen, zei de bron die anoniem wilde blijven.

Waarschuwing

De Sri Lankaanse staat heeft zijn 'mislukking' erkend in zijn opdracht om de nationale veiligheid te garanderen, ondanks cruciale voorafgaande informatie van de inlichtingendiensten. Deze gaven aan dat een lokale radicale islamitische beweging zich voorbereidde om aanslagen te plegen.

De Sri Lankaanse politiechef schreef op 11 april al een waarschuwing dat de jihadistische groepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zelfmoordaanslagen plande tegen 'iconische kerken'. Deze waarschuwing was gebaseerd op gegevens van de Indiase inlichtingendiensten.

Het document werd naar verschillende hoge functionarissen verstuurd, maar niet naar de premier noch naar de viceminister van Defensie, in de context van een openlijke oorlog tussen president Sirisena en premier Ranil Wickremesinghe.

De twee leiders van de uitvoerende macht proberen elkaar uit het zadel te lichten door elkaar op alle mogelijke manieren stokken in de wielen te steken. Een machtsstrijd die deels de hulpeloosheid van Sri Lanka verklaart in het licht van deze aanslagen die door de jihadistische Islamitische Staat (IS) werden opgeëist, aldus analisten.

'Er was duidelijk een communicatiefout. De overheid moet haar verantwoordelijkheden nemen, want als de informatie aan de juiste mensen was doorgegeven, had het kunnen helpen deze aanvallen te voorkomen of tot een minimum te beperken.' Dat had viceminister van Defensie Ruwan Wijewardene gisteren al op een persconferentie toegegeven.