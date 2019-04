Aanslagen Sri Lanka gepleegd als 'vergelding' voor Christchurch

De zelfmoordaanslagen van zondag in Sri Lanka, die aan meer dan 300 mensen het leven hebben gekost, zijn gepleegd als 'vergelding' voor de bloedbaden die Brenton Tarrant aanrichtte in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

© belga