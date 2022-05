Aanslag tegen ex-president Bush verijdeld

Een plan om voormalig Amerikaans president George W. Bush te vermoorden als wraak voor de Irak-oorlog kon eerder dit jaar worden verijdeld.

Dat blijkt uit een huiszoekingsbevel van de FBI van 23 maart dat nu pas bekend raakte.

Shihab Ahmed Shihab, een Iraakse asielzoeker, beschreef de plannen aan een FBI-informant die met de verdachte in Dallas op observatie ging in de buurt van het huis en kantoren van Bush. Dat staat in een huiszoekingsbevel van 23 maart dat vorige maand door het federale gerecht in Columbus, Ohio werd vrijgegeven.

‘De aanslagplegers wilden de voormalige president Bush vermoorden omdat ze vonden dat hij verantwoordelijk was voor de dood van veel Irakezen en het uiteenvallen van het hele land’, zei FBI Special Agent John Ypsilantis, een lid van de Joint Terrorism Task Force in Cincinnati. Het bevel, waarover dinsdag voor het eerst door Forbes melding werd gemaakt, werd opnieuw verzegeld. Een woordvoerder van het openbaar ministerie in Cincinnati weigerde commentaar te geven, maar klaarblijkelijk werd het huiszoekingsbevel per abuis vrijgegeven.

Videobeelden

Vier Iraakse staatsburgers, van wie twee ex-inlichtingenagenten, zouden als onderdeel van het complot de VS binnengesmokkeld worden vanuit Turkije, Egypte en Denemarken. Via Mexico zouden ze dan de grens met Texas oversteken, zei Ypsilantis.

‘Shihab, een inwoner van Columbus, vroeg de informant om details over veiligheidsoperaties in het huis van Bush in de ranch van Dallas en Crawford, Texas’, aldus de FBI-agent. In februari haalde de informant Shihab op het vliegveld in Dallas op en hielp hem terwijl hij zijn telefoon gebruikte om videobeelden op te nemen van het omheinde huis van Bush, evenals van de bibliotheek en kantoren van het George W. Bush Institute, volgens het onderzoek. Shihab zou de informant hebben verteld dat hij betrokken wilde zijn bij de daadwerkelijke aanval en moord. Hij probeerde te weten te komen hoe je valse FBI- of politiebadges kon verkrijgen. Volgens VS-overheidsbronnen liep de ex-president nooit gevaar aangezien de FBI bovenop de aanslagplannen zat.

Bush heeft vorige week de controverse over de oorlog opnieuw aangewakkerd toen hij per ongeluk ‘Irak’ verwisselde met ‘Oekraïne’, terwijl hij de Russische president Vladimir Poetin bekritiseerde omwille van ‘de beslissing van een man’ bij het lanceren van een ‘volledig ongerechtvaardigde en brutale invasie’.