De aanslag in 1972 op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München krijgt - bijna vijftig jaar na datum - een nieuwe wending. Nabestaanden van de vermoorde atleten eisen 110 miljoen euro smartengeld, zo meldt de Nederlandse omroep NOS, die het dossier kon inkijken.

Advocaat Geert-Jan Knoops, die opkomt voor de belangen van de nabestaanden, bevestigt de berichtgeving.

De nabestaanden eisen het geld van Libië omdat volgens hen oud-dictator Moammar al-Kadhafi het mogelijk maakte dat de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September de aanslag kon plegen. De claim is ingediend bij een comité van de Verenigde Naties (VN) dat geld beheert dat van Kadhafi en zijn regime was, maar volgens de NOS in 2011 wereldwijd werd bevroren. Het gaat naar verluidt om tientallen miljarden dollars en euro's.

Het VN-comité heeft Libië er eerder toe bewogen om schadevergoedingen te betalen voor aanslagen die werden gesteund door Kadhafi. Zo kregen de nabestaanden van de aanslag op het Amerikaanse Pan Am-toestel boven het Schotse Lockerbie in 1988 een schadevergoeding. Die kwam uiteindelijk uit op 10 miljoen dollar per slachtoffer.

Baader Meinhof

In totaal 21 vrouwen, kinderen, broers en zussen van de slachtoffers hebben in het geval van de aanslag op de Olympische Spelen de zaak in handen gegeven van een internationaal strategisch adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. 'Uitgangspunt van onze claim is de schadevergoeding in die zaak (Lockerbie, nvdr.): 10 miljoen per slachtoffer', aldus Knoops. Hij en andere advocaten van het adviesbureau werken naar eigen zeggen al drie jaar aan het onderzoek.

Tijdens de zomerspelen van 1972 gijzelde een Palestijns commando meer dan tien Israëlische atleten en officials in het olympisch dorp. Een reddingsoperatie en valstrik op een nabije luchtmachtbasis mislukte, waarna elf Israëli's en een Duitse agent om het leven kwamen, net als de meeste terroristen. Zwarte September eiste via de aanslag de vrijlating van ruim 200 Palestijnse gevangenen in Israël alsook de vrijlating van de stichters van de Duitse extreemlinkse Rote Armee Fraktion (RAF), Andreas Baader en Ulrike Meinhof.

Advocaat Geert-Jan Knoops, die opkomt voor de belangen van de nabestaanden, bevestigt de berichtgeving.De nabestaanden eisen het geld van Libië omdat volgens hen oud-dictator Moammar al-Kadhafi het mogelijk maakte dat de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September de aanslag kon plegen. De claim is ingediend bij een comité van de Verenigde Naties (VN) dat geld beheert dat van Kadhafi en zijn regime was, maar volgens de NOS in 2011 wereldwijd werd bevroren. Het gaat naar verluidt om tientallen miljarden dollars en euro's. Het VN-comité heeft Libië er eerder toe bewogen om schadevergoedingen te betalen voor aanslagen die werden gesteund door Kadhafi. Zo kregen de nabestaanden van de aanslag op het Amerikaanse Pan Am-toestel boven het Schotse Lockerbie in 1988 een schadevergoeding. Die kwam uiteindelijk uit op 10 miljoen dollar per slachtoffer. In totaal 21 vrouwen, kinderen, broers en zussen van de slachtoffers hebben in het geval van de aanslag op de Olympische Spelen de zaak in handen gegeven van een internationaal strategisch adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. 'Uitgangspunt van onze claim is de schadevergoeding in die zaak (Lockerbie, nvdr.): 10 miljoen per slachtoffer', aldus Knoops. Hij en andere advocaten van het adviesbureau werken naar eigen zeggen al drie jaar aan het onderzoek.Tijdens de zomerspelen van 1972 gijzelde een Palestijns commando meer dan tien Israëlische atleten en officials in het olympisch dorp. Een reddingsoperatie en valstrik op een nabije luchtmachtbasis mislukte, waarna elf Israëli's en een Duitse agent om het leven kwamen, net als de meeste terroristen. Zwarte September eiste via de aanslag de vrijlating van ruim 200 Palestijnse gevangenen in Israël alsook de vrijlating van de stichters van de Duitse extreemlinkse Rote Armee Fraktion (RAF), Andreas Baader en Ulrike Meinhof.