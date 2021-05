Bij een aanval op een school in Kazan, de grootste stad van de Russische deelrepubliek Tatarije, zijn minstens acht doden en twintig gewonden gevallen, vooral scholieren. Er zijn berichten over een explosie en schoten, een verdachte is opgepakt. Over het motief is nog niets bekend.

Dat melden Russische media. Eerder was er nog sprake van negen tot elf doden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker zeven studenten en een leraar.

Explosie

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse bij de school, waar volgens getuigen en berichten op de sociale media (zie lager) leerlingen uit hogere verdiepingen zijn gesprongen om het geweld te ontvluchten. De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg de beveiliging bij alle onderwijsinstellingen in de stad opgeschaald.

'We hoorden een explosie in het schoolgebouw, we zien sterke rook', gaf eerder een onbekende getuige aan, geciteerd door Ria Novosti. 'Ik zat in de klas, ik hoorde eerst een explosie, daarna geweerschoten', bevestigde een leraar van de school aan TASS.

Aangekondigd

De lokale leider Roustam Minnikhanov ging ter plaatse en sprak van een 'tragedie'. Hij verklaarde dat de gearresteerde verdachte een 19-jarige jongen is die een wapenvergunning had. Er zijn tegenstrijdige berichten over het feit of hij zelf een (ex-)leerling van de school is.

Over het motief van de schutter is nog niets bekend, maar naar verluidt kondigde hij zijn aanslag vooraf aan op de berichtendienst Telegram en noemde hij zichzelf 'God'. Het Onderzoekscomité van Rusland is een onderzoek wegens 'doodslag' geopend, wat voorlopig een terroristisch motief lijkt uit te sluiten.

Er waren aanvankelijk berichten over een tweede dader die zou zijn doodgeschoten, maar die worden intussen tegengesproken door de regionale autoriteiten.

Wapenwet

President Vladimir Poetin heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Hij gaf meteen ook de opdracht om een nieuwe verordening uit te werken voor burgerlijk wapenbezit.

'De president beval snel een nieuw kader uit te werken voor de wapentypes die in de burgersamenleving mogen circuleren', rekening houdend met het wapentype dat in Kazan werd gebruikt,' zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov net na de dodelijke aanval.

Het Kremlin kondigde ook aan dat een speciaal vliegtuig naar Kazan gestuurd wordt met artsen, psychologen en medisch materiaal. Het beloofde voorts een onderzoek van de veiligheid op de scholen

'Derde hoofdstad'

Kazan is met 1,2 miljoen inwoners de grootste stad van de overwegend islamitische deelrepubliek Tatarije en ligt op 800 kilometer van de hoofdstad Moskou. Het wordt ook wel eens de derde hoofdstad van Rusland genoemd.

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia's city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school's window during the scene







UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say

