De zelfmoordaanslag op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel van augustus vorig jaar, waarbij minstens 173 personen omkwamen onder wie 13 Amerikaanse militairen, was het werk van slecht één dader. Dat blijkt uit een rapport dat het Pentagon vrijdag heeft gepubliceerd.

Het onderzoek sluit uit dat meer mensen betrokken waren bij de aanslag van 26 augustus, die werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De aanslag gebeurde kort nadat de taliban de controle heroverd hadden over de hoofdstad en te midden van de evacuatieoperatie geleid door de Verenigde Staten. Enkele dagen later trokken de Amerikanen zich definitief terug uit Afghanistan. Minstens 160 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen kwamen om het leven door de explosie, blijkt uit het onderzoek van het Pentagon.

De ontploffing werd veroorzaakt door een krachtige bom die afging tussen de menigte die zich buiten de luchthaven had verzameld in de hoop het land te kunnen verlaten. Op de enige videobeelden van de aanslag waarover de onderzoekers beschikken, is de zelfmoordterrorist te zien die in het zwart gekleed is. Hij werd door IS geïdentificeerd als Abdul Rahman Al-Logari, die door de taliban uit de gevangenis werd bevrijd nadat ze op 15 augustus Kaboel innamen. Er waren ook geweerschoten te horen na de explosie, maar volgens het Pentagon waren dat "waarschuwingsschoten" en vielen er door die schoten geen slachtoffers.

Volgens generaal Lance Curtis, die het rapport vrijdag voorstelde, vielen er wel slachtoffers door fragmenten van de bom, die verwondingen kunnen veroorzaken die lijken op schotwonden. Door de explosie ontploften bovendien de traangasgranaten die de Amerikanen bij zich hadden om de menigte onder controle te houden, aldus Curtis. Door de ontploffing raakten ook 45 militairen gewond. Sommigen van hen liepen een hersenletsel op door de enorme kracht van de ontploffing

