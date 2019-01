Aanslag Nairobi: 'Alle terroristen omgebracht, veertien onschuldigen gedood'

Bij de aanslag op een luxehotel in Nairobi zijn alle terroristen omgebracht. 'Ik kan bevestigen dat een uur geleden de operatie in het DusitD2-hotel is afgelopen en dat alle terroristen geëlimineerd zijn', zei president Uhuru Kenyatta tijdens een tv-toespraak.