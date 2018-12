Aanslag Egypte: twee Vietnamese toeristen en Egyptische gids omgekomen

Aan boord van de bus waren veertien Vietnamese toeristen en twee Egyptenaren.

'Een zelfgemaakt explosief is tot ontploffing gekomen toen een bus met aan boord 14 Vietnamese toeristen passeerde', aldus het ministerie in een persbericht.

Thomas Cook en TUI doen voorlopig geen excursies meer naar Caïro

Thomas Cook en TUI lassen excursies naar de Egyptische hoofdstad Caïro voor toeristen die verblijven op andere plaatsen in het land, voorlopig af. Dat melden ze vrijdagavond. Beide touroperators hebben geen Belgische klanten die in Caïro verblijven.

Egypte is een populaire toeristenbestemming. De Belgische klanten van TUI en Thomas Cook, de grootste reisorganisators in ons land, zitten niet in de hoofdstad. TUI vliegt niet naar Caïro, maar organiseert wel excursies naar daar vanuit de badplaatsen. Die zijn tot nader order geschrapt. 'Doorgaans kiezen onze klanten niet voor die excursies. Ze komen voor de zon en de zee', zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere.

Ook Thomas Cook had zaterdag zo'n excursie naar Caïro gepland, en ook die staat voorlopig 'on hold'. 'We wachten tot we verdere details hebben', zegt een woordvoerster van het bedrijf.