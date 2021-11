Aanklagers hebben het hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Pennsylvania verzocht de misbruikzaak tegen de Amerikaanse acteur Bill Cosby te heropenen. De veroordeling van Cosby voor seksueel misbruik werd eerder dit jaar geschrapt omdat het proces oneerlijk is geweest.

De 84-jarige acteur kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar. Meer dan 60 vrouwen hadden Cosby beschuldigd van seksueel misbruik. In het proces ging het wel maar om één enkel geval uit 2004. De jury achtte het bewezen dat de acteur Andrea Constand gedrogeerd had en daarna seksueel misbruikt had.

Cosby heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. De acteur ging in beroep. Hij klaagde dat gebruik was gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een andere rechtszaak. Hij dacht dat justitie die verklaring nooit tegen hem kon inzetten, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee zijn rechten geschonden, zo vond Cosby. In juni kreeg de acteur gelijk en kwam hij op vrije voeten.

Over de beloftes rond de verklaring van Cosby verschillen zijn advocaten en de aanklagers van mening. Onder meer vanwege die onduidelijkheden willen de aanklagers dat het hooggerechtshof zich over de zaak buigt.

