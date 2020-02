Alle vier de aanklagers in de rechtszaak tegen Roger Stone, een voormalig adviseur van president Donald Trump, hebben een stap terug gedaan nadat de president kritiek had op hun strafeis van zeven tot negen jaar gevangenis.

Trump sprak in een tweet van een 'vreselijke en zeer oneerlijke situatie' voor Stone. 'Kan deze gerechtelijke dwaling niet toestaan!', voegde hij toe, een mogelijke aanwijzing dat Trump een presidentieel pardon overweegt.

Stone staat terecht voor onder meer liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang, in een zaak die voortkomt uit het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Stone stond tijdens de verkiezingscampagne van 2016 in contact met Wikileaks, dat in bezit was van gehackte e-mails van de Hillary Clinton-campagne.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Enkele uren nadat Trump zijn tweet verstuurde, stelde het ministerie van Justitie in een verklaring dat de strafeis zal worden verlaagd. De eis van de aanklagers, die zelf in dienst zijn van het ministerie, is 'extreem, excessief en niet in verhouding met de overtredingen van Stone', aldus de verklaring.

In reactie op de ingreep van bovenaf vroegen de aanklagers aan de rechter in de zaak-Stone om vervangen te worden. Een van de aanklagers nam zelfs ontslag; de andere drie blijven wel voor de federale overheid werken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie claimt dat het besluit over het verlagen van de strafeis al werd gemaakt voordat Trump erover twitterde. Er zou hierover geen overleg met het Witte Huis zijn geweest.

Critici zijn daar echter niet van overtuigd. David Laufman, een voormalig afdelingshoofd bij het ministerie van Justitie, spreekt op Twitter van een 'shockerende, doorgedramde politieke ingreep in het strafrecht'.

Chuck Schumer, de Democratische senaatsleider, roept de inspecteur-generaal van het ministerie op om direct een intern onderzoek te starten.

The DOJ Inspector General must open an investigation immediately.



I will be sending a formal request to the IG shortly.https://t.co/JkpEzkZQFT — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 11, 2020

Nominatie van hoge ambtenaar ingetrokken

Opvallend genoeg trok Trump dinsdag ook de nominatie van de ambtenaar Jessie Liu als nieuwe onderminister voor Terrorisme en Financiële misdaad in. Liu was eerder bij het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging van Stone en zou deze week voor de Senaat verschijnen in aanloop naar haar benoeming tot de nieuwe positie.

Critici van de president speculeren dat Trump de nominatie van Liu heeft ingetrokken, zodat zij in de Senaat geen lastige vragen over politieke inmenging in de zaak-Stone hoeft te beantwoorden. Het Witte Huis heeft geen reden gegeven voor het intrekken van haar nominatie.

