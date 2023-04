Aanklacht Trump: rechter wijst televisiecamera’s in rechtszaal af

Tijdens de voorlezing van de aanklacht tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump mogen er in de rechtszaal geen televisiecamera’s aanwezig zijn. Rechter Juan Merchan heeft maandag een verzoek van verschillende media afgewezen.

Vijf fotografen zijn wel toegelaten in de rechtszaal, om voor de start van de zitting beelden te maken. De advocaten van Trump hadden zich tegen de televisiecamera’s verzet. De rechter volgt hen daarin. Volgens hem moeten de belangen van de nieuwsorganisaties om zo breed mogelijk toegang te krijgen, afgewogen worden tegenover tegengestelde belangen, ook al gaat het hier om een historische procedure, erkende Merchan.

In de VS worden over het algemeen geen televisiecamera’s toegelaten binnen in een rechtszaal, aldus CNN, dat ook een verzoek had ingediend.