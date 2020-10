Het Boliviaanse gerecht heeft maandag het aanhoudingsbevel tegen de vroegere president Evo Morales opgeheven. De uitspraak komt er één week na de presidentsverkiezingen, die gewonnen werden door een politieke medestander van Morales.

Morales, die president was van 2006 tot 2019, verblijft momenteel in ballingschap in Argentinië. Hij had vorig jaar de overwinning bij de presidentsverkiezingen opgeëist, maar de oppositie beschuldigde hem van fraude. Er barstte gewelddadig protest uit, waarop Morales het land uit vluchtte.

Een week geleden vonden nieuwe presidentsverkiezingen plaats, die gewonnen werden door Luis Arce, die net als Morales deel uitmaakt van de socialistische partij MAS.

In juli had de procureur-generaal een aanhoudingsbevel tegen Morales uitgeschreven wegens opstandigheid en terrorisme. De rechtse overgangsregering van Bolivia had in augustus de aanklacht nog verder uitgebreid. Zo werd hij er ook van beschuldigd een relatie te hebben met een minderjarig meisje, met wie hij ook een kind zou hebben. Maar Jorge Quino, de voorzitter van de rechtbank van La Paz, heeft dat aanhoudingsbevel maandag weer opgeheven.

'Zijn rechten werden geschonden, voornamelijk zijn recht op verdediging want hij werd niet op behoorlijke wijze gedagvaard', zo klinkt het. De ex-president heeft de beschuldigingen altijd afgedaan als een onderdeel van een 'vuile oorlog' van zijn politieke tegenstanders.

Het opheffen van het aanhoudingsbevel betekent nog niet dat Morales zal terugkeren naar Bolivia. Eerder op de dag had hij in een interview aangegeven dat zijn lot niet in zijn eigen handen ligt. 'De sociale bewegingen (vakbonden, nvdr.) bespreken dat', aldus Morales. 'Het zijn zij die zullen beslissen.'

Morales sluit een terugkeer naar de politiek onder president Arce hoe dan ook uit. Hij zou zich eerder willen toeleggen op zijn vakbondsactiviteiten in Cochabamba, in het centrum van het land.

