Aanhangers van Bolsonaro bestormen parlement, paleis en Hooggerechtshof 

In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia bestormen aanhangers van de uiterst rechtse ex-president Jair Bolsonaro niet alleen parlementsgebouw, maar ook het presidentieel paleis Planalto en het Hooggerechtshof. De ‘bolsonaristen’ leggen zich niet neer bij de verkiezingsoverwinning van president Lula da Silva. Die is zelf niet aanwezig in de hoofdstad.

Op televisiebeelden en beelden op sociale media is te zien hoe de aanhangers schade veroorzaken. De beelden doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Een week na de beëdiging van president Luiz Inacio Lula da Silva zijn boze aanhangers van Bolsonaro de buitenkant van het congresgebouw in Brasilia binnengedrongen.

Journalist Robert Valencia deelde deze beelden en duidt erop dat het presidentieel paleis als een architectonische parel van Oscar Niemeyer geldt.

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as "Bolsominions"



Het gebied rond het congresgebouw was wel door de autoriteiten afgezet, maar aanhangers van Bolsonaro slaagden erin door de veiligheidscordons heen te breken, het gebouw te bereiken en het dak te bezetten. De politie heeft geprobeerd om de manifestanten met traangas te verdrijven.

Ook op andere plaatsen in de Braziliaanse hoofdstad zijn aanhangers van Bolsonaro gebouwen binnen gedrongen. Er is sprake van het presidentieel paleis Planalto en het Hooggerechtshof. De ‘bolsonaristen’ laten zich gelden omdat ze zich niet neerleggen bij de overwinning van Lula. Die legde vorige week de eed af als nieuwe president van Brazilië nadat hij het in oktober van vorig jaar, in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, haalde van ex-president Bolsonaro.

Dit zijn beelden van de Braziliaanse nieuwszender GloboNews

Invasão do Planalto, STF e Congresso gera reações internacionais: veja o que falaram líderes e representantes dos EUA e da União Europeia sobre ação de vândalos bolsonaristas



➡ Assista na #GloboNews COM SINAL ABERTO – https://t.co/bFwcwLqjJH pic.twitter.com/Z7CDDiNnfB — GloboNews (@GloboNews) January 8, 2023



Bolsonaro zelf heeft zijn nederlaag nooit officieel toegegeven. Radicale aanhangers van Bolsonaro hebben na de verkiezingsnederlaag herhaaldelijk geprotesteerd en het leger opgeroepen om een militaire staatsgreep te plegen. De 77-jarige Lula is zondag niet in Brasilia. Hij reisde eerder af naar naar Araraquara, een stad in de zuidoostelijke deelstaat Sao Paulo die eind vorig jaar zwaar getroffen werd door overstromingen.