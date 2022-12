Aanhangers Bolsonaro raken slaags met politie in Brasilia

In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zijn aanhangers van uittredend president Jair Bolsonaro maandagavond slaags geraakt met de politie. Ze eisen de vrijlating van een inheemse leider, die recent werd opgepakt wegens het aanzetten tot “antidemocratisch” geweld.

De onlusten braken uit voor het hoofdkantoor van de politie nadat een rechter van het federale hooggerechtshof de arrestatie had bevolen van cacique José Acacio Serere Xavante wegens bedreiging en intimidatie tegen “de democratische rechtsstaat”. Politieagenten probeerden de demonstranten uiteen te drijven met traangas en rubberen kogels. De demonstranten, sommigen gewapend met stokken, gingen in de tegenaanval door onder andere met stenen te gooien, stelde een fotograaf van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast. Verschillende bussen en auto’s moesten het eveneens ontgelden en werden in brand gestoken.

Volgens plaatselijke media zouden de demonstranten eerder nog hebben geprobeerd binnen te dringen in het politiekantoor om de cacique, die al 10 dagen in voorarrest zit, te bevrijden. José Acacio Serere Xavante wordt er door het openbaar ministerie van beschuldigd zijn positie als inheemse leider te gebruiken om inheemse en niet-inheemse mensen aan te zetten tot “gewelddadige misdrijven” tegen de nieuw verkozen linkse president Luiz Inacio Lula da Silva en tegen rechters van het federale hooggerechtshof.

Lula won eind oktober de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië van de extreem-rechtse Jair Bolsonaro. De linkse politicus, die het Zuid-Amerikaanse land al regeerde van 2003 tot 2010, zal officieel op 1 januari aantreden als president.