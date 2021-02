In Congo is een aanhanger van president Félix Tshisekedi, Christophe Mboso, woensdag verkozen als nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée, drie weken na de afzetting van Jeanine Mabunda die pro-Kabila is.

Mboso N'Kodia Pwanga kreeg 389 van de 466 uitgebrachte stemmen, zo stelde het Franse persbureau AFP vast. Met zijn 79-jaar is Mboso de oudersdomdeken van de Assemblée. Hij was ook de enige kandidaat om Mabunda op te volgen.

In december zei hij vaarwel aan het kamp-Kabila en zijn Gemeenschappelijk Front voor Congo (FCC) en schaarde hij zich officieel achter president Tshisekedi. Als winnaar uitgeroepen van de presidentsverkiezingen van december 2018 bestuurde Tshisekedi eerst in coalitie met zijn voorganger Joseph Kabila. Op 6 december jl. blies het staatshoofd die coalitie op en startte hij een offensief om alle pijlers van de macht te verwerven ten nadele van Kabila. Die heeft zich teruggetrokken in zijn bolwerk in Katanga.

Met de verkiezing van één van zijn aanhangers als voorzitter van het 'lagerhuis' van het Congolese parlement heeft Tshisekedi nu helemaal ongedaan gemaakt dat de aanhang van Kabila de Assemblée domineerde.

Enkele dagen geleden stemde het parlement, waarin Tshisekedi dankzij overlopers en oppositiekleppers de meerderheid had verworven, ook premier Sylvestre Ilunga Ilunkamba weg en moest dze laatste opstappen. Tegen Senaatsvoorzitter Alexis Thambwe Mwamba, de laatste Kabila-getrouwe aan het hoofd van een instelling, loopt ondertussen een gerechtelijk en politiek offensief.

