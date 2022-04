Na twee jaar race tegen de klok om de wereldbevolking in te enten tegen covid-19 overstijgt het aanbod van coronavaccins op veel plaatsen nu de vraag. Toch blijft er een gapend gat tussen de rijkste en armste landen qua vaccinatiegraad. De verdeling van de beschikbare entstoffen is onverminderd oneerlijk.

De mondiale organisatie voor vaccins en immunisatie (GAVI) houdt vrijdag een conferentie om de toegankelijkheid te verbeteren.

Tot dusver zijn er meer dan 13 miljard doses vaccin tegen het coronavirus geproduceerd, 11 miljard daarvan zijn volgens de farmaceutische industrie, verenigd in de IFPMA, inmiddels toegediend. Deskundigen verwachten dat er dit jaar nog eens 9 miljard doses bij worden gemaakt, waarvan 4 miljard alleen al door Pfizer-BionTech.

Doel: 70 procent in alle landen

IFPMA-directeur Thomas Cueni houdt er echter rekening mee dat de vraag daalt tot 6 miljard. 'Sinds midden vorig jaar worden er wereldwijd meer vaccins geproduceerd dan gevraagd en het verschil wordt steeds groter. Volgend jaar kan dat van 1,3 miljard toenemen tot 3,1 miljard doses', aldus Cueni. Volgens hem hebben de landen van de EU en de G7 er nu al te veel. Het overschot bedroeg vorige maand 497 miljoen injecties. En de houdbaarheid is beperkt.

Toch zijn nog altijd miljarden mensen niet gevaccineerd tegen covid-19, met name in ontwikkelingslanden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde al dat ongelijke toegang tot vaccins de kans op nieuwe, mogelijk nog besmettelijkere of gevaarlijkere virusvarianten vergroot. De WHO wil dat deze zomer in elk land 70 procent van de bevolking is ingeënt.

