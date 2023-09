‘97.700 Armeniërs gevlucht uit Nagorno-Karabach’

Ondertussen zijn 97.700 Armeniërs de omstreden regio Nagorno-Karabach ontvlucht, zo meldt de Armeense regeringswoordvoerster Naseli Bagdassarjan vrijdag. Als de aantal bevestigd wordt, is de overgrote meerderheid van de Armeense bewoners uit de regio gevlucht.

Azerbeidzjan lanceerde vorige week een militair offensief om de controle over de enclave – waar vooral etnische Armeniërs wonen – te heroveren. Donderdag nog kondigden de Armeense separatisten aan de republiek vanaf 1 januari 2024 op te heffen.

Voorheen zouden zo’n 120.000 Armeniërs in Nagorno-Karabach gewoond hebben. Het merendeel van hen heeft er nu voor gekozen om hun woonplaats te ontvluchten en opvang te zoeken in Armenië.

‘Nog één dag en de stroom zal opdrogen’, voorspelt de Armeense minister van Regionaal Bestuur en Infrastructuur Gnel Sanosyan vrijdagavond.

De Azerbeidzjaanse regering en ook Rusland, die als vredesmacht in de regio aanwezig is, stelden dat er geen reden is om te vluchten, maar veel Armeniërs in Nagorno-Karabach vrezen voor hun toekomst nu de Azeri’s er de plak zwaaien. Jerevan beschuldigde Bakoe er ook van een etnische zuivering door te voeren.

‘De exodus van Armeniërs uit Nagorno-Karabach gaat door. Onze analyse laat zien dat er in de komende dagen geen Armeniërs meer over zullen zijn in Nagorno-Karabach’, zo zei de Armeense premier Nikol Pasjinjan donderdagavond. De Armeense regering zou in de buurt van de enclave een humanitair centrum hebben opgericht waar vluchtelingen terechtkunnen voor onderdak.