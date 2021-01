In het voorbije jaar gebeurden er meer dan 9.500 oversteken of pogingen daartoe om het Kanaal over te steken. Migranten gebruikten gewoonlijk geïmproviseerde boten om de Britse kusten te bereiken. Dit aantal is vier keer meer dan in 2019.

'In 2020 werden 868 "incidenten" in verband met pogingen of overtochten van migranten over zee geteld in het Kanaal, waarbij 9551 migranten betrokken waren', zo meldde de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee aan het persagentschap AFP. Zes mensen stierven en drie verdwenen tijdens deze gevaarlijke overtochten, na vier doden in 2019, aldus de woordvoerder. Het is wel mogelijk dat dezelfde migrant meerdere keren werd geteld als hij of zij meerdere pogingen tot oversteek had ondernomen.

In 2019 werden 203 pogingen of overtochten met 2294 migranten geregistreerd. Dit cijfer was al een verviervoudiging ten opzichte van het jaar 2018.

Factoren

Volgens François Guennoc, voorzitter van de ngo Auberge des Migrants, kan de toename worden verklaard door 'verschillende factoren': 'de zeer goede weersomstandigheden tussen begin maart en augustus, de toename van het succespercentage, de verbetering van de methoden van smokkelaars, in het bijzonder met meerdere vertrekken over een kustgebied van bijna 200 km, de winstgevendheid van deze praktijken en de toenemende moeilijkheid om vrachtwagens te gebruiken als gevolg van de verbetering van het grensvolgsysteem.' Voor de kandidaten voor de oversteek 'worden de omstandigheden om te overleven aan de kust steeds moeilijker, met massale evacuaties en sterke politiedruk', aldus Guennoc. Volgens hem 'zullen deze pogingen doorgaan vanwege het Europese beleid op het gebied van asielrecht en opvang dat niet in positieve richting gaat'.

De verenigingen tellen momenteel ongeveer duizend migranten tussen Calais en Grande-Synthe, die in geïmproviseerde kampen verblijven.

