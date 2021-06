Bij Operatie Trojan Shield, een grote gezamenlijke politieactie tegen de georganiseerde misdaad, zijn de afgelopen dagen wereldwijd 800 arrestaties verricht in 16 landen. In totaal werd 8 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is dinsdag bekendgemaakt op het hoofdkwartier van Europol in Den Haag.

Operatie Trojan Shield, geleid door de Amerikaanse politiedienst FBI en de Australische politie, in samenwerking met de Nederlandse en Zweedse politie, de Drug Enforcement Administration (DEA) en Europol, was gericht op het afluisteren van criminelen die gebruik maakten van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM, dat eigenlijk was opgezet door de FBI. Zo konden agenten meekijken met wat de verdachten met elkaar bespraken.

De afgelopen achttien maanden wist de politie 12.000 cryptotelefoons aan de man te brengen en binnen te dringen in 300 criminele organisaties in meer dan 100 landen. Daarmee kon de politie internationaal meelezen met 27 miljoen berichten.

Volgens de FBI zijn meer dan 100 moorden en liquidaties voorkomen. De operatie leidde onder meer tot 800 arrestaties, 700 huiszoekingen in 16 landen, de inbeslagname van 8 ton cocaïne, 22 ton cannabis, 2 ton amfetamines, 250 vuurwapens, 55 luxewagens en 48 miljoen dollar cash of cryptomunt.

Niet in België

Onder meer in Zweden, Duitsland en Nederland, maar ook in Australië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, werden arrestaties verricht.

België was niet betrokken bij de operatie, zo bevestigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. 'Er is geen onderzoek geweest in ons land', laat de minister weten.

Alleen al in Australië werden 224 mensen gearresteerd en waren bij de drie jaar durende actie meer dan 4.000 agenten betrokken. Als gevolg daarvan kon sinds de start van de operatie in het land beslag worden gelegd op 3,7 ton drugs, 104 wapens, bijna 30 miljoen euro in cash en activa die in de miljoenen lopen. Volgens de Australiërs hebben de opgepakte verdachten banden met de in het land gevestigde Italiaanse maffia, verboden motorbendes, het Aziatische misdaadsyndicaat en de Albanese georganiseerde misdaad.

De politie in Nieuw-Zeeland heeft dinsdag 35 mensen opgepakt als onderdeel van de internationale politieactie. Er zijn 900 aanklachten tegen hen ingediend en er is voor ongeveer 3,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar - omgerekend 2,2 miljoen euro - aan activa in beslag genomen.

In Duitsland doorzocht de politie meer dan 100 appartementen, magazijnen en bedrijfspanden. De focus van het onderzoek lag in de deelstaat Hessen.

In Zweden vonden er invallen plaats op adressen in Stockholm, Göteborg en Helsingborg.

Het nieuws over de operatie komt er drie maanden nadat de Belgische en Nederlandse politie aankondigden dat ze de Sky ECC-berichtendienst hadden gekraakt die door 70.000 mensen wereldwijd werd gebruikt.

Operatie Trojan Shield, geleid door de Amerikaanse politiedienst FBI en de Australische politie, in samenwerking met de Nederlandse en Zweedse politie, de Drug Enforcement Administration (DEA) en Europol, was gericht op het afluisteren van criminelen die gebruik maakten van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM, dat eigenlijk was opgezet door de FBI. Zo konden agenten meekijken met wat de verdachten met elkaar bespraken. De afgelopen achttien maanden wist de politie 12.000 cryptotelefoons aan de man te brengen en binnen te dringen in 300 criminele organisaties in meer dan 100 landen. Daarmee kon de politie internationaal meelezen met 27 miljoen berichten. Volgens de FBI zijn meer dan 100 moorden en liquidaties voorkomen. De operatie leidde onder meer tot 800 arrestaties, 700 huiszoekingen in 16 landen, de inbeslagname van 8 ton cocaïne, 22 ton cannabis, 2 ton amfetamines, 250 vuurwapens, 55 luxewagens en 48 miljoen dollar cash of cryptomunt. Onder meer in Zweden, Duitsland en Nederland, maar ook in Australië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, werden arrestaties verricht. België was niet betrokken bij de operatie, zo bevestigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. 'Er is geen onderzoek geweest in ons land', laat de minister weten. Alleen al in Australië werden 224 mensen gearresteerd en waren bij de drie jaar durende actie meer dan 4.000 agenten betrokken. Als gevolg daarvan kon sinds de start van de operatie in het land beslag worden gelegd op 3,7 ton drugs, 104 wapens, bijna 30 miljoen euro in cash en activa die in de miljoenen lopen. Volgens de Australiërs hebben de opgepakte verdachten banden met de in het land gevestigde Italiaanse maffia, verboden motorbendes, het Aziatische misdaadsyndicaat en de Albanese georganiseerde misdaad. De politie in Nieuw-Zeeland heeft dinsdag 35 mensen opgepakt als onderdeel van de internationale politieactie. Er zijn 900 aanklachten tegen hen ingediend en er is voor ongeveer 3,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar - omgerekend 2,2 miljoen euro - aan activa in beslag genomen. In Duitsland doorzocht de politie meer dan 100 appartementen, magazijnen en bedrijfspanden. De focus van het onderzoek lag in de deelstaat Hessen. In Zweden vonden er invallen plaats op adressen in Stockholm, Göteborg en Helsingborg. Het nieuws over de operatie komt er drie maanden nadat de Belgische en Nederlandse politie aankondigden dat ze de Sky ECC-berichtendienst hadden gekraakt die door 70.000 mensen wereldwijd werd gebruikt.