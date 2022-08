80 gewonden, 17 vermisten bij brand in Cuba

Bij een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas zijn bijna tachtig mensen gewond geraakt. Zeventien brandweermannen worden vermist en meer dan 800 mensen werden geëvacueerd, zegt de provinciegouverneur van Matanzas.

Cuba heeft de hulp van andere landen ingeroepen om het vuur te bestrijden.

De brand in de stad ten oosten van Havana begon volgens de autoriteiten vrijdagavond na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie. Het vuur sloeg nadien over op een tweede opslagtank. In totaal staan er volgens Cubaanse media acht grote tanks.

Volgens de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel Bermúdez, die zaterdag naar Matanzas ging om poolshoogte te nemen, kan het nog een hele tijd duren voor het vuur onder controle is. Volgens de directeur van het staatsoliebedrijf gaat het om de grootste brand ooit in Cuba. Uit andere delen van het land, inclusief het 80 kilometer verderop gelegen Havana, zijn brandweerlieden te hulp geschoten.