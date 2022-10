80.000 mensen betogen in Berlijn voor vrouwenrechten in Iran

Tienduizenden mensen betoogden zaterdag in Berlijn om hun steun te betuigen aan de betogers in Iran. De onrusten door de dood van Mahsa Amini in de handen van de politie zijn een zesde week ingegaan, bericht persagentschap Reuters.

De protesten vormen een van de grootste uitdagingen voor het Iraanse theocratische regime sinds de revolutie van 1979. Ook al lijken ze niet in staat om de regering omver te werpen. Deze heeft haar krachtige veiligheidsapparaat ingezet om de onrust de kop in te drukken.

Betoging in Berlijn op 22 oktober 2022. ‘Vrouw, leven, vrijheid’ © Reuters

Amini, een 22-jarige Iraanse Koerdin, stierf in hechtenis van de moraalpolitie nadat ze was aangehouden wegens ‘ongepaste kledij’. Bij haar begrafenis op 17 september in de Koerdische stad Saqez braken protesten uit, die zich vervolgens over heel Iran verspreidden. Rechtengroeperingen zeggen dat meer dan 200 mensen zijn gedood bij het optreden.

Oh wow Berlin. Heute größte Solidaritätsveranstaltung in Europa für die Menschen im #Iran, die gerade ihr Leben auf den Straßen Irans riskieren, für ihre Freiheit. Diese Bilder werden sicher im Iran ankommen. #IranBerlinRally22 #IranProtests22 pic.twitter.com/3WWviUXSZN — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) October 22, 2022



Vrouwen hebben een prominente rol gespeeld door met sluiers te zwaaien en deze te verbranden. De dood van verschillende tienermeisjes die tijdens de protesten zouden zijn gedood, heeft de woede nog doen toenemen.

In Berlijn schatte de politie dat 80.000 mensen aan de mars deelnamen. Demonstranten zwaaiden met met Iraanse vlaggen en spandoeken met de tekst “Vrouw, leven, vrijheid” rapporteert Reuters. Organisatoren zeiden dat Iraniërs uit de Verenigde Staten, Canada en de hele Europese Unie waren gekomen.

“Van Zahedan tot Teheran, ik offer mijn leven op voor Iran”, zei mensenrechtenactiviste Fariba Balouch na een toespraak op de bijeenkomst in Berlijn. Ze verwees daarbij naar Iraanse steden die bij de protesten betrokken waren. De menigte reageerde met “Dood aan Khamenei”, de opperste leider Ayatollah Ali Khamenei.