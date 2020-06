In de Amerikaanse stad Minneapolis hebben deelnemers aan de herdenkingsdienst voor George Floyd donderdagavond 8 minuten en 46 seconden stilte in acht genomen. Symbolisch, omdat de zwarte Amerikaan precies even lang op de grond lag met de knie van een politieagent in zijn nek.

De 46-jarige Floyd overleed op 25 mei nadat een politieagent zijn knie minutenlang in de nek van Floyd had geplant toen die geboeid op de grond lag. Zijn tragische dood ontlokte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

'Er zijn geen excuses' om Floyd zo lang op de grond te laten liggen, zei dominee Al Sharpton na het emotionele stiltemoment. Volgens de prominente burgerrechtenactivist is het tijd dat de Amerikaanse politie en justitie rekenschap afleggen voor de dood van Afro-Amerikanen. Sharpton meent dat 'het tijdperk is aangebroken om het politiewerk aan te pakken'.

Hij lanceerde een oproep om een nieuwe 'mars op Washington' te organiseren op 28 augustus, de datum van de historische burgerrechtendemonstratie van 1963.

Ben Crump, de advocaat van de familie-Floyd, zei dat niet de coronapandemie Floyd heeft gedood, maar 'de pandemie van racisme en discriminatie'. 'Wij willen geen twee justities in de VS. Eén voor blanken en zwarten', voegde hij eraan toe.

Behalve Sharpton waren ook de familie van Floyd, de burgemeester van Minneapolis Jacob Frey, activist Jesse Jackson en Democratisch senator Amy Klobuchar aanwezig op de dienst in de North Central University.

De 46-jarige Floyd overleed op 25 mei nadat een politieagent zijn knie minutenlang in de nek van Floyd had geplant toen die geboeid op de grond lag. Zijn tragische dood ontlokte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. 'Er zijn geen excuses' om Floyd zo lang op de grond te laten liggen, zei dominee Al Sharpton na het emotionele stiltemoment. Volgens de prominente burgerrechtenactivist is het tijd dat de Amerikaanse politie en justitie rekenschap afleggen voor de dood van Afro-Amerikanen. Sharpton meent dat 'het tijdperk is aangebroken om het politiewerk aan te pakken'. Hij lanceerde een oproep om een nieuwe 'mars op Washington' te organiseren op 28 augustus, de datum van de historische burgerrechtendemonstratie van 1963. Ben Crump, de advocaat van de familie-Floyd, zei dat niet de coronapandemie Floyd heeft gedood, maar 'de pandemie van racisme en discriminatie'. 'Wij willen geen twee justities in de VS. Eén voor blanken en zwarten', voegde hij eraan toe.Behalve Sharpton waren ook de familie van Floyd, de burgemeester van Minneapolis Jacob Frey, activist Jesse Jackson en Democratisch senator Amy Klobuchar aanwezig op de dienst in de North Central University.