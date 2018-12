796 babylijkjes worden opgegraven in voormalig Iers huis voor ongehuwde moeders

In het opvanghuis in Tuam, dat door de katholieke kerk werd beheerd en gerund door nonnen, werden tot 1961 duizenden ongehuwde moeders opgevangen. Ze werden verplicht tewerkgesteld terwijl hun kinderen achterbleven onder de hoede van de nonnen. Volgens de inwoners van Tuam werden de kinderen mishandeld, verwaarloosd, bespot en beschimpt door de nonnen. Vele kinderen stierven al op zeer jonge leeftijd. De meesten stierven door ondervoeding en verwaarlozing, anderen aan de gevolgen van mazelen, diarree, longontsteking en TBC.

De lijkjes werden al in 2014 aangetroffen in het tehuis. Er was geen sprake van lijkkisten of een gedenkteken.

De speurders hebben in een 20-tal ondergrondse kamers al een aantal babylijkjes opgegraven maar de regering moet een wetswijziging doorvoeren om alle stoffelijke overschotten te kunnen opgraven.

De regering in Dublin hoopt dat in het tweede deel van 2019 rond te hebben.

De onderzoekscommissie onderzoekt in opdracht van de regering verdere aanwijzingen voor misbruik in voormalige opvangtehuizen voor ongehuwde moeders in het streng katholieke land.

Zoals het opvangtehuis in Tuam waren er in Ierland nog negen andere instellingen waar ongehuwde moeders en hun kinderen op dezelfde manier opgevangen werden. Het gaat om meer dan 35.000 moeders. De kinderen die in deze omstandigheden geboren werden, mochten van de kerk niet gedoopt worden. Daarom werd hen ook een christelijke begrafenis geweigerd. Na hun dood kregen ze geen kist of graf maar werden ze gedumpt en vergeten.

Historici en activisten ijveren er al jaren voor dat de dossiers over de opvanghuizen voor ongehuwde moeders openbaar worden gemaakt en de gebeurtenissen worden onderzocht. 'Vele vaststellingen wijzen op ontzettende gebeurtenissen en vormen een schokkende herinnering aan deze duistere episode uit het verleden van Ierland, toen onze kinderen nog niet zo werden gewaardeerd als ze gewaardeerd hadden moeten worden', zei Charlie Flanagan, de toenmalige Ierse minister voor Kinderen en Jeugd in 2014.