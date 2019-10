Bij een zwaar treinongeluk in het zuidoosten van Pakistan zijn al 74 doden geteld. Dat melden de autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Oorzaak van de brand was een door een passagier meegebracht gastoestel dat explodeerde.

Zeker drie wagens vlogen in brand door de explosie. Verschillende passagiers zijn daarom van de trein gesprongen, die op dat moment aan een hoge snelheid reed, zei de minister.

Op beelden in lokale media was te zien hoe de treinwagons in lichterlaaie stonden. Intussen is de brand geblust. Het is normaal verboden om gastoestellen mee te nemen op de trein in Pakistan.

De trein was op weg van Karachi naar Lahore.