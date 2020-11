Het aantal drugslaboratoria dat in Limburg wordt ontdekt, blijft onrustwekkend hoog. Zeventig procent van de drugslabs die in Limburg worden opgezet, blijken vaak vanuit Nederland aangestuurd. Dat meldt Bruno Coppin, persmagistraat van het parket Limburg, vrijdag.

Het parket reageert daarmee op een vonnis dat de rechtbank van Hasselt vrijdag heeft uitgesproken. Een twintigkoppige organisatie is vrijdag veroordeeld voor de productie van synthetische drugs. In totaal werd er 90,5 jaar cel en voor 400.000 euro aan boetes uitgesproken. In een reactie laat het parket weten dat de opgelegde straffen de inzet van het parket ondersteunen om deze vorm van ontwrichtende criminaliteit te bestrijden. 'We doen dit samen met onze partners en vooral samen met onze burgers', aldus Bruno Coppin van het Limburgse parket.

Een veertiental leden van de vrijdag veroordeelde organisatie is van Nederlandse afkomst. 'De problematiek van synthetische drugsproductie is in Limburg, omwille van de geografische ligging van onze provincie nabij Nederland, exponentieel hoger dan elders in het land. De cijfers blijven onrustwekkend hoog. In 2019 telden we 14 drugslaboratoria en 23 dumpingen van drugsafval. Dit jaar stond de teller tot november op 14 labs, 15 dumpingen en 7 opslagplaatsen', stelt Bruno Coppin.

Het parket stelt vast dat er meer labs worden uitgerust om het extreem verslavende crystal meth te produceren en dat de organisaties roekelozer worden om het toxische afval te dumpen. Dat gedumpte afval veroorzaakt zeer ernstige gezondheidsrisico's.

'We verwijzen hiervoor naar de kinderen die in de bossen van Zutendaal in de zomer van 2015 met hun fiets door drugsafval reden en zeer ernstige brandwonden opliepen, de drie doden in het lab in Hechtel-Eksel begin 2019 of de giftige dampen tijdens de brand in een lab in Bilzen einde 2019. Als parket Limburg zijn we hierdoor al langer vragende partij om een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren om de gevolgen op de volksgezondheid in het algemeen te kunnen inschatten', zegt de Limburgse persmagistraat.

Het Limburgse parket vraagt daarom aan burgers om verdachte gedragingen te melden op het anonieme drugsmeldpunt, het gratis nummer 0800/20877. 'Dit kan gaan om nachtelijke activiteiten, een vreemde geur of verdachte vaten in een gracht of bos', besluit Coppin. Burgers kunnen ook terecht op http://www.limburg.be/drugsmeldpuntsignalen of https://www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.

Het parket reageert daarmee op een vonnis dat de rechtbank van Hasselt vrijdag heeft uitgesproken. Een twintigkoppige organisatie is vrijdag veroordeeld voor de productie van synthetische drugs. In totaal werd er 90,5 jaar cel en voor 400.000 euro aan boetes uitgesproken. In een reactie laat het parket weten dat de opgelegde straffen de inzet van het parket ondersteunen om deze vorm van ontwrichtende criminaliteit te bestrijden. 'We doen dit samen met onze partners en vooral samen met onze burgers', aldus Bruno Coppin van het Limburgse parket. Een veertiental leden van de vrijdag veroordeelde organisatie is van Nederlandse afkomst. 'De problematiek van synthetische drugsproductie is in Limburg, omwille van de geografische ligging van onze provincie nabij Nederland, exponentieel hoger dan elders in het land. De cijfers blijven onrustwekkend hoog. In 2019 telden we 14 drugslaboratoria en 23 dumpingen van drugsafval. Dit jaar stond de teller tot november op 14 labs, 15 dumpingen en 7 opslagplaatsen', stelt Bruno Coppin. Het parket stelt vast dat er meer labs worden uitgerust om het extreem verslavende crystal meth te produceren en dat de organisaties roekelozer worden om het toxische afval te dumpen. Dat gedumpte afval veroorzaakt zeer ernstige gezondheidsrisico's. 'We verwijzen hiervoor naar de kinderen die in de bossen van Zutendaal in de zomer van 2015 met hun fiets door drugsafval reden en zeer ernstige brandwonden opliepen, de drie doden in het lab in Hechtel-Eksel begin 2019 of de giftige dampen tijdens de brand in een lab in Bilzen einde 2019. Als parket Limburg zijn we hierdoor al langer vragende partij om een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren om de gevolgen op de volksgezondheid in het algemeen te kunnen inschatten', zegt de Limburgse persmagistraat. Het Limburgse parket vraagt daarom aan burgers om verdachte gedragingen te melden op het anonieme drugsmeldpunt, het gratis nummer 0800/20877. 'Dit kan gaan om nachtelijke activiteiten, een vreemde geur of verdachte vaten in een gracht of bos', besluit Coppin. Burgers kunnen ook terecht op http://www.limburg.be/drugsmeldpuntsignalen of https://www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.