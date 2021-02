Vorig jaar voldeed 70 procent van de gecontroleerde cannabiswinkels niet aan de regelgeving.

Zo waren er geregeld inbreuken op etiketteringsvoorschriften, werden verboden reclametechnieken voor tabaksproducten gehanteerd, of werden kruidenproducten om te roken verkocht die niet goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vroeg de cijfers op bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en waarschuwt consumenten voor de risico's van deze producten.

De laatste jaren zien vele lokale besturen een wildgroei aan verkooppunten waar men allerlei producten op basis van CBD (het niet-psychoactieve bestanddeel van cannabis in tegenstelling tot THC) verkoopt. Het gaat dan om cosmetica met CBD, voedingsmiddelen met CBD of voor roken bestemde kruidenproducten met CBD.

Schemerzone

'Deze winkels bevinden zich vandaag in een soort schemerzone en de wetgeving is complex. Men mag er in principe enkel cannabisproducten verkopen die geen voedingsmiddelen zijn, die niet verkocht worden als geneesmiddel en die een THC-gehalte hebben van minder dan 0,2 procent. Het probleem is dat de cannabiswinkels vaak doen uitschijnen dat hun producten medicinale werking hebben, terwijl de verkoop van geneesmiddelen op basis van cannabis enkel is toegelaten voor vergunde geneesmiddelen, waarvan de werking getest en bewezen is', stelt Van Hoof.

Van Hoof is een groot voorstander van een wettelijk kader om gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis ter beschikking te stellen aan specifieke patiëntengroepen, zoals personen met ALS, MS of specifieke vormen van epilepsie. Ze diende hiervoor een resolutie in, en stemde in het parlement begin 2019 een wet die een cannabisbureau opricht om het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik mogelijk te maken. Van Hoof drong in verschillende parlementaire vragen bij voormalig minister De Block en huidig minister Vandenbroucke aan om uitvoering te geven aan de wet.

Zo waren er geregeld inbreuken op etiketteringsvoorschriften, werden verboden reclametechnieken voor tabaksproducten gehanteerd, of werden kruidenproducten om te roken verkocht die niet goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vroeg de cijfers op bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en waarschuwt consumenten voor de risico's van deze producten.De laatste jaren zien vele lokale besturen een wildgroei aan verkooppunten waar men allerlei producten op basis van CBD (het niet-psychoactieve bestanddeel van cannabis in tegenstelling tot THC) verkoopt. Het gaat dan om cosmetica met CBD, voedingsmiddelen met CBD of voor roken bestemde kruidenproducten met CBD. 'Deze winkels bevinden zich vandaag in een soort schemerzone en de wetgeving is complex. Men mag er in principe enkel cannabisproducten verkopen die geen voedingsmiddelen zijn, die niet verkocht worden als geneesmiddel en die een THC-gehalte hebben van minder dan 0,2 procent. Het probleem is dat de cannabiswinkels vaak doen uitschijnen dat hun producten medicinale werking hebben, terwijl de verkoop van geneesmiddelen op basis van cannabis enkel is toegelaten voor vergunde geneesmiddelen, waarvan de werking getest en bewezen is', stelt Van Hoof. Van Hoof is een groot voorstander van een wettelijk kader om gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis ter beschikking te stellen aan specifieke patiëntengroepen, zoals personen met ALS, MS of specifieke vormen van epilepsie. Ze diende hiervoor een resolutie in, en stemde in het parlement begin 2019 een wet die een cannabisbureau opricht om het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik mogelijk te maken. Van Hoof drong in verschillende parlementaire vragen bij voormalig minister De Block en huidig minister Vandenbroucke aan om uitvoering te geven aan de wet.