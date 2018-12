7-jarige migrant uit Guatemala overlijdt in hechtenis aan grens VS

The Washington Post bericht donderdag dat het meisje vorige week illegaal de grens naar de VS overstak, samen met haar vader en een grote groep migranten.

Op de avond van 6 december gaf de groep van 163 mensen zichzelf aan bij de grensbewaking. Pas acht uur later werden hulpdiensten ingeschakeld en bleek het meisje ruim 40 graden koorts te hebben. Volgens een verklaring van het Amerikaanse douaneagentschap (CBP) 'had ze naar verluidt al enkele dagen niet gegeten of water gedronken'. Uit een eerste diagnose van artsen in het ziekenhuis van El Paso bleek dat ze overleed aan septische shock, koorts en uitdroging.

Het is onduidelijk hoe het kan dat het meisje ook in hechtenis niets te eten of drinken kreeg. De zaak vestigt opnieuw de aandacht op het immigratiebeleid van de regering-Trump, en de grote hoeveelheden migrantenfamilies die (tijdelijk) vast komen te zitten aan de grens.

Alleen al in november werden ruim 25.000 migranten opgepakt die als onderdeel van een familie de grens overstaken, meldt The Washington Post. Ruim de helft van de migranten die aan de grens in hechtenis wordt genomen, reist met familieleden. Vaak komen de migranten weer op vrije voeten nadat ze een officiële asielaanvraag hebben ingediend.

In een verklaring condoleert het CBP de familie van het meisje. 'We leven mee met het verlies van ieder kind', klinkt het. Een autopsie moet meer informatie verschaffen over de dood van het kind, maar dat zal vermoedelijk nog enkele weken duren. Haar vader bevindt zich in de Amerikaanse stad El Paso en wacht daar op een gesprek met diplomaten uit Guatemala.