7,5 jaar cel voor Paul Manafort, gewezen campagneleider van Trump

Manafort is schuldig bevonden aan samenzwering, waarvan speciaal aanklager Robert Mueller hem had beschuldigd in zijn onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en mogelijke "collusie" tussen het campagneteam-Trump en Moskou.

De 69-jarige Manafort had schuldig gepleit.

De zaak draait rond niet nader genoemd lobbywerk voor pro-Russische politici in Oekraïne.

Vorige week had een federale rechter de man al veroordeeld voor fiscale en bankfraude. Manafort riskeerde in de tweede zaak tien jaar cel, aldus ABC News.