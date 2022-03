Op het eiland Corsica in de Middellandse Zee is het bij een nationalistische manifestatie opnieuw tot rellen gekomen. Daarbij zijn volgens lokale media 67 gewonden gevallen, onder wie ook 44 politieagenten.

Demonstranten gooiden molotovcocktails en staken een administratief gebouw gedeeltelijk in brand, meldt de Franse omroep France Bleu zondagavond.

In Bastia in het noorden van het eiland namen volgens de lokale media meerdere duizenden mensen deel aan het protest: 7000 volgens de politie, 10.000 volgens de organisatoren.

De politie had uit voorzorg al enkele straten afgesloten en een verbod op vuurwerk ingesteld, maar 200 tot 300 van de manifestanten, sommigen voorzien van gasmaskers, geraakten slaags met de politie.

Op het eiland vinden al meer dan een week demonstraties en rellen plaats. Aanleiding is dat de Corsicaanse separatist Yvan Colonna in de gevangenis in het Zuid-Franse Arles door een medegevangene werd aangevallen en ernstig gewond raakte. De 61-jarige Colonna, die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld voor de moord op de prefect van Corsica in 1998, ligt in coma. Demonstranten verwijten de Franse autoriteiten Colonna tegen zijn verzoek in niet te hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica.

