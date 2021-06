Na het beschieten van de helikopter van de Colombiaanse president Ivan Duque is een grote beloning voor de gouden tip uitgeloofd. Voor informatie die leidt tot de aanhouding van de dader(s) wordt drie miljard pesos (667.000 euro) betaald, heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Volgens de politie zijn de schoten gelost op een kilometer van het vliegveld in de stad Cúcuta. Later werden daar twee geweren, vijf magazijnen en 20 patroonhulzen gevonden. Op een van de wapens stond een markering van het Venezolaanse leger.

De heli werd beschoten bij het naderen van Cúcuta, aan de grens met Venezuela. Daarin zaten het conservatieve staatshoofd Duque, de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken, de burgemeester van Cúcuta en een gouverneur. Niemand raakte gewond.

Op foto's waren verschillende kogelgaten in het toestel te zien. Duque sprak na de landing van een aanslag en bracht die in verband met de strijd van de regering tegen drugshandel, terrorisme en georganiseerde misdaad.

Op 15 juni vond nog een bomaanslag plaats op een militaire basis in Cúcuta, waarbij meer dan 30 gewonden vielen. De regering van het Zuid-Amerikaanse land gaf guerrillagroep ELN hiervoor de schuld, maar de rebellen wezen die af. Colombia beschuldigt Venezuela van steun aan de ELN.

