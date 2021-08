Bij de explosies aan de luchthaven van Kaboel zijn minstens zestig Afghanen omgekomen en 140 gewond, zo blijkt uit verklaringen van een hoge gezondheidsfunctionaris. Daarnaast zijn er ook 13 VS-militairen gestorven. De aanslagen werden in een communiqué opgeëist door terreurgroepering IS. 'We zullen dit niet vergeven', aldus VS-president Biden, die vergeldingsacties beloofde. 'We zullen jullie opjagen en laten boeten'.

Volgens VS-generaal Kenneth McKenzie, bevelhebber van het CentCom voor het Midden-Oosten, ging het om een zelfmoordaanslag aan een toegang tot de luchthaven, gevolgd door een kleinere zelfmoordactie aan een hotel in de onmiddellijke omgeving, waarna gewapende lieden het vuur openden.

De eerste van de zelfmoordterroristen zou door de controles van de taliban zijn geraakt.

Een Afghaanse gezondheidsgezondheidsfunctionaris meldde aan de BBC en aan de Associated Press dat er 'minstens 60 doden en 140 gewonden' onder Afghaanse burgers gevallen zijn.

De taliban, die de aanslagen veroordeelden, lieten weten dat ook talibanstrijders onder de slachtoffers zijn.

Generaal McKenzie preciseerde de VS-slachtoffers: elf mariniers en een lid van de medische staf van de marine kwamen om. Later maakte het leger bekend dat er een dertiende militair was gestorven. Er vielen ook 18 gewonden onder VS-soldaten. Er zijn, volgens de generaal, geen VS-burgers of diplomaten onder de slachtoffers.

De VS-generaal wees de locale variant van Islamitische Staat (IS-K) als schuldige aan. 'De dreiging van IS is helemaal reël, wij denken dat er nog dergelijke aanvallen zullen komen'. De VS,, zo zei hij ook, zullen de verantwoordelijken achterna gaan. De VS coördineren met de taliban en 'doen alles wat mogelijk is om zich voor te bereiden op die aanvallen', aldus het hoofd van het Centcom. Ondertussen blijven de VS hun evacuaties verder zetten. Er zijn nog ruwweg duizend Amerikanen in Afghanistan.

Biden: 'Niet vergeten, niet vergeven'

Even na de briefing door generaal McKenzie eiste IS de aanslagen op.

Dat heeft het gespecialiseerde Site Intelligence meegedeeld. In een door zijn propagandakanaal Amaq verspreid communiqué zegt IS dat één van zijn strijders tot minder dan vijf meter van Amerikaanse soldaten is geraakt en zijn bomgordel tot ontploffing heeft gebracht.

Rond middernacht plaatselijke tijd werd in de Afghaanse hoofdstad Kaboel een nieuwe explosie gehoord, al gaat het volgens de taliban om VS-militairen die eigen munitie vernietigen.

VS-president Joe Biden, die de gebeurtenissen volgde vanuit het Witte Huis, gaf even na 23 uur Belgische tijd zijn reactie op de aanslagen. Hij beloofde vergeldingsacties tegen IS-K. 'We zullen niet vergeten, we zullen niet vergeven. We zullen jullie opjagen en laten boeten'.

De VS zullen 'met kracht en precisie' en op het juiste moment reageren, stelde hij nog. Hij benadrukte ook dat de Amerikanen blijven doorgaan met hun missie om de komende dagen mensen uit Afghanistan te evacueren. 'We laten ons niet intimideren'. De deadline van 31 augustus voor de evacuatiemisse blijft gewoon behouden.

Ook na het vertrek van de militairen zal Biden er 'alles aan doen' om Amerikanen die Afghanistan willen verlaten de mogelijkheid te bieden om dat te doen, stelde hij nog.

De VS-president voegde zijn stem tot aan die van een serie wereldleiders die de aanslag veroordeelden. Biden zei 'verontwaardigd en diepbedroefd' te zijn. Hij noemde de gesneuvelde Amerikaanse soldaten 'helden, die een gevaarlijke en onbaatzuchtige missie uitvoerden om de levens van anderen te redden'. Hij bestempelde hen ook als 'de ruggengraat van de VS' en 'het beste wat het land te bieden' heeft.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Frankrijk doet ook verder met evacuaties

Ondanks de kritieke veiligheidssituatie in Kaboel zal Frankrijk nog proberen 'verschillende honderden' mensen uit Afghanistan te evacueren. Dat heeft president Emmanuel Macron donderdag gezegd tijdens een bezoek aan Dublin. De Franse diensten zullen het maximale doen om daarin te slagen, maar zonder garantie, vanwege de 'extreem gespannen veiligheidssituatie' op de luchthaven in Kaboel.

Ook de komende uren zullen 'extreem gevaarlijk blijven' in Kaboel en op de luchthaven, na twee ontploffingen vlak bij het luchthaventerrein. 'We coördineren met onze Amerikaanse bondgenoten', zo citeerde CNN het Franse staatshoofd.

'Op dit moment hebben we 20 bussen met mensen met de dubbele nationaliteit en Afghanen die we willen kunnen repatriëren', zei Macron. 'Dat gaat om honderden mensen die nog in gevaar zijn. Verschillende van die bussen staan in de file net buiten de luchthaven.' Uit veiligheidsredenen zal de Franse ambassadeur niet in Afghanistan blijven en vanuit Parijs werken.

En ook voor de NAVO is de continuïteit van de evacuatiemissie prioriteit. 'We willen zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk naar een veilige plaats te evacueren'. Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de militaire alliantie, donderdag meegedeeld op Twitter. Stoltenberg bestempelt de explosies in de Afghaanse hoofdstad als 'een afschuwelijke terroristische aanval'.

Terreurdreiging

Onder andere de Verenigde Staten hadden gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de internationale luchthaven Hamid Karzai. Verschillende landen riepen donderdag mensen op om weg te gaan én blijven van het vliegveld van Kaboel wegens terreurdreiging.

Die was vooral afkomstig van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP, ofte IS-K), werd gemeld. Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de taliban.

Evacuaties

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei vanochtend op een persconferentie dat de dreiging van een zelfmoordaanslag een van de redenen was voor de Belgische regering om woensdag te beslissen om de evacuatiemissie 'Red Kite' in Afghanistan stop te zetten.

Veel mensen zijn de voorbije dagen samengekomen aan de poorten van de luchthaven, in de hoop om geëvacueerd te worden uit Afghanistan, waar de taliban de macht gegrepen hebben. De taliban hadden laten weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld.

Volgens de Russische ambassadeur zijn rond de luchthaven van Kaboel de voorbije dagen een vijftigtal burgers omgekomen. 'Er heerst chaos, de Amerikanen kunnen daar echt niets beveiligen', zegt Dmitri Sjirnov, de Russische ambassadeur in Kaboel.

