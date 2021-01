Bij massale protesten in Rusland tegen de opsluiting van Kremlincriticus Aleksej Navalny zijn zondag volgens mensenrechtenactivisten meer dan 5000 mensen opgepakt.

Dat zijn er zowat duizend meer dan bij de betogingen van een week eerder.

Alleen al in de hoofdstad Moskou werden volgens het portaal Owd-Inforuim 1500 demonstranten vastgezet. Meer dan 860 arrestaties werden in Sint-Petersburg verricht, meldde het portaal. Naar verluidt kwam het in meer dan 50 steden tot arrestaties.

Echtgenote voorlopig vrij

Zondagavond werd Navalny's echtgenote Julia vrijgelaten. Zij was bij de betogingen in Moskou opgepakt en werd urenlang door de politie vastgehouden. Volgens mediaberichten moet ze maandag voor een rechtbank verschijnen omdat ze deelnam aan acties die niet toegelaten waren. Ze riskeert verscheidene dagen cel.

