5 mensen omgekomen na mogelijke botsing met walvis in Nieuw-Zeeland

Vijf mensen zijn omgekomen nadat een boot met 11 opvarenden vandaag is gekapseisd nabij Kaikōura in Nieuw-Zeeland. Volgens de plaatselijke burgemeester zou het gaan om een botsing met een walvis, maar de politie bevestigt die stelling nog niet, melden Nieuw-Zeelandse media.

De politie beschreef het als een ongekende en tragische gebeurtenis. Ze zeiden dat de boot van 8,5 meter vandaag kort na 10 uur (lokale tijd) kapseisde. Zes mensen zijn levend teruggevonden.

Duikers van de politie hebben de lichamen geborgen.

Kaikōura, Goose Bay incident: Two dead, others missing after reports boat and whale collide, via @nzherald https://t.co/8aMeUR3bee — Richard Lauder (@Kauwhaka) September 10, 2022



De politie is nu bezig met het formele identificatieproces.

Matt Boyce van de plaatselijke politie zei dat het een ‘ongekende gebeurtenis’ en een tragedie was en dat de politie de betrokkenen steunde.

De politie zei dat het erop leek dat de boot ergens tegenaan was gebotst, maar kon niet zeggen of het om een walvis ging. Eerder op de dag zei de burgemeester van Kaikoura, Craig Mackle, dat hij geloofde dat de boot een walvis had geraakt.

Op de vraag of het mogelijk was dat de boot een walvis had geraakt, zei de politie dat ze met een aantal mensen sprak om uit te zoeken wat er was gebeurd.