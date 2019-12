Bij de vulkaanuitbarsting op White Island, een populaire toeristische trekpleister in Nieuw-Zeeland, zijn 5 dodelijke slachtoffers gevallen. De politie vreest dat de dodentol nog kan oplopen.

5 personen zijn maandag om het leven gekomen bij een vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island, een populaire toeristische bestemming. Waarschijnlijk zijn er nog verschillende andere slachtoffers, zegt de politie.

Zowat 50 mensen waren op het eiland toen de vulkaan om 14.17 uur lokale tijd (2.17 uur Belgische tijd) uitbarstte.

Aanvankelijk werd aangenomen dat er een honderdtal personen op het eiland waren op het moment van de uitbarsting. Politie vermoedt nu dat het er minder dan vijftig waren. Daarvan zijn er al zeker 23 gered van het eiland, tientallen anderen zijn vermist.

'Op dit moment is het te gevaarlijk voor de politie en reddingswerkers om naar het eiland te gaan', zegt Adjunct-commissaris John Tims. Het eiland is bedekt met as. De politie wint informatie in bij experts over hoe ze veilig naar het eiland kunnen gaan. 'We weten hoe dringend het is om terug te gaan naar het eiland', zegt Tims.

'We weten dat er een aantal toeristen op en rond het eiland waren vandaag, zowel uit Nieuw-Zeeland als uit het buitenland', zei premier Jacinda Ardern op haar beurt.

Ardern voegde eraan toe dat ze geen details zou geven over de dodelijke of gewonde slachtoffers. 'We hebben op dit moment geen volledige duidelijkheid. U zal begrijpen waarom we niet graag speculeren.'

De premier zou maandagavond naar het gebied reizen om zeker te zijn dat de politie en het nationaal agentschap voor noodsituaties alle middelen hebben die ze nodig hebben.

Kuchen

Wetenschapper Ken Gledhill zei aan media dat de uitbarsting 'niet bijzonder groot' was, bijna alsof de vulkaan eens 'kuchte'. 'Het ging ongeveer 12.000 voet hoog (bijna 3.700 meter), dus voor een vulkaanuitbarsting is dat niet veel. Maar het is natuurlijk niet goed als je op dat moment in de buurt bent.'

Ook al kalmeerde de vulkaan inmiddels, het blijft onzeker of er de komende 24 uur geen nieuwe uitbarsting komt, aldus Gledhill.

White Island is een actieve vulkaan op 48 kilometer van de oostkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland, in de Bay of Plenty.

Het land telt verschillende andere actieve vulkanen. Vulkaanuitbarstingen komen er regelmatig voor. Toen de Taupo-supervulkaan op het Noordereiland 26.500 jaar geleden uitbarstte, was dat de tot dusver laatste supereruptie op de aarde.